Азербайджан и Россия намерены создать СП в сфере нефтедобычи

24 декабря 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Россия намерены создать совместные предприятия (СП) в сфере добычи нефти, сказал в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку, сообщает Trend.

«Наши планы предусматривают создание совместных предприятий в целях организации нефтедобычи. Со стороны государств мы будем оказывать поддержку предприятиям, которые, в свою очередь, будут содействовать развитию промышленного производства. Хотелось, чтобы наши предприятия акцентировали внимание на сфере промышленности - для того, чтобы способствовать диверсификации и экономике Азербайджана, в том числе наших экономических связей», - сказал посол.

По словам дипломата, также имеются планы по созданию предприятий по машиностроению в сфере сельского хозяйства.

«Мы заинтересованы поставлять в Азербайджан продукцию наших предприятий сельхозмашиностроения. Мы готовы также создавать предприятия по совместному производству таких машин», - сказал Бочарников.

Далее, посол отметил, что Россия вложила в экономику Азербайджана 4,2 миллиарда долларов инвестиций в самых различных формах, в том числе в форме совместных предприятий.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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