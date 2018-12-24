Определены сроки проведения в Баку заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В Баку в конце февраля – начале марта пройдет заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+, сказали в понедельник Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

В министерстве отметили, что на данный момент точное время проведения заседания неизвестно.

"Этот вопрос должен согласовываться со странами-членами организации", - добавили в ведомстве.

Отметим, что в рамках соглашения ОПЕК+ Азербайджан взял на себя обязательство снизить добычу нефти с января 2019 года на 20 тысяч баррелей, до 776 тысяч баррелей в день.

В начале декабря страны-участницы соглашения ОПЕК+ приняли решение о сокращении совокупной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года. Сокращение будет действовать в течение полугода. Страны ОПЕК сократят добычу на 800 тысяч баррелей, а страны, не входящие в ОПЕК, - на 400 тысяч баррелей.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-ноябре 2018 года в стране было добыто нефти и газового конденсата на 35,47 миллиона тонн, что на 0,1 процента больше показателя 11 месяцев прошлого года.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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