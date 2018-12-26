В руководстве нефтехимического комплекса SOCAR в Турции вновь произошли изменения

БАКУ /Trend/ - Мехмет Бостан назначен независимым членом Совета директоров турецкого нефтехимического комплекса Petkim, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR, сообщает в среду Trend со ссылкой на государственный орган Турции по информированию общественности (KAP).

Ранее Бостан возглавлял Фонд активов Турции, а также занимал различные руководящие должности, в том числе в банковском концерне Dresdner Bank.

Кроме того, с первого января 2019 года будет назначен новый заместитель генерального директора. Им станет Али Семих Шансал. Нихат Гюрбюз, который до первого января 2019 года будет занимать пост замдиректора, с указанной даты станет техническим директором Petkim.

Напомним. что недавно Тевфик Бильгин покинул пост независимого члена Совета директоров Petkim, а заместитель министра казначейства и финансов Турции Осман Динчбаш вошел в состав Совета директоров.

Отметим, что Совет директоров Petkim в настоящее время возглавляет Вагиф Алиев, который также является председателем правления SOCAR Turkey. Его заместителем в Совете директоров Petkim является вице-президент SOCAR по переработке, член Совета директоров SOCAR Turkey Давид Мамедов. Также в состав Совета директоров входят член Совета директоров SOCAR Turkey Фарух Гасымов, вице-президент SOCAR по экономическим вопросам, член Совета директоров SOCAR Turkey Сулейман Гасымов, а также Неслихан Тонбул, Ильхами Озшахин и Мехмет Джейлан.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, 49 процентов акций находятся в свободном обращении на бирже.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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