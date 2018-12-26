TANAP – важный проект по усилению роли «Газового ОПЕК» в обеспечении энергобезопасности Европы (Эксклюзив)

26 декабря 2018 17:20 (UTC+04:00)

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