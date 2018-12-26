Цена на нефть марки Brent выросла более чем на пять процентов

26 декабря 2018 23:07 (UTC+04:00)

Цена нефти марки Brent в среду вечером ускоряет темпы роста вслед за котировками нефти WTI и растет уже более чем на 5% после сильного удешевления на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 20.59 (GMT+4) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 5,06%, до 53,34 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла при этом на 6,28% - до 45,2 доллара за баррель.

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