АКРА: Ввод новых трубопроводных мощностей приведет к новому витку роста добычи нефти в США

28 декабря 2018 15:07 (UTC+04:00)

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