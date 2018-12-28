В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - План мероприятий ОАО "Азерэнержи" по реабилитации приносит свои плоды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО.

Так, в результате проделанной работы в этом году в среднем ежедневно производится более 5,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Главное, что несмотря на увеличение производства, условный расход топлива на один киловатт-час по сравнению с прошлым годом сократился на 1-2 грамма. Таким образом, сэкономлено топливо и в то же время произведено больше электроэнергии.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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