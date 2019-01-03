Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии

3 января 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 22,52 миллиарда киловатт-часов, увеличившись на 3,4 процента по сравнению с 2017 годом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Электроэнергия, экспортируемая из Азербайджана в Россию, Грузию, Иран и Турцию, по сравнению с 2017 годом выросла в 2018 году на 175 миллиона киловатт-часов или на 14,2 процента.

Отметим, что в 2017 году на электростанциях ОАО "Азерэнержи" было выработано свыше 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

На балансе "Азерэнержи" имеется свыше 30 электростанций. Совокупная мощность генерации электроэнергии этих станций превышает шесть тысяч мегаватт, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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