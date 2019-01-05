SOCAR намерена расширить инвестиции в Турцию

5 января 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем инвестиций азербайджанской госкомпании SOCAR в Турцию достигнет 19,5 миллиарда долларов. Об этом сказал в субботу турецким СМИ генеральный директор нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR азербайджанской госкомпании SOCAR завода Месут Ильтер, сообщает Trend.

Говоря о текущих проектах, Ильтер также отметил, что нефтеперерабатывающий завод STAR [один из активов SOCAR в Турции] намерен выйти на полную мощность до конца 2019 года.

Отметим, что в Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey Energy, которая является одной из крупнейших промышленных компаний Турции. Штат сотрудников составляет пять тысяч сотрудников, а экспортный потенциал - три миллиарда долларов. SOCAR Turkey Energy намерена стать к 2023 году крупнейшей турецкой промышленной компанией.

Компания владеет контрольным пакетом акций (51 процент) в нефтехимическом комплексе Petkim на полуострове Алиага, также является владельцем нефтеперерабатывающего завода STAR.

В конце декабря 2018 года SOCAR Turkey Energy и британская компания BP подписали соглашение об оценке планов по созданию совместного предприятия для строительства и управления нефтехимическим комплексом в Турции. Он также будет расположен в Специальной промышленной зоне на полуострове Алиага.

SOCAR также планирует приобрести турецкие активы немецкого энергетического гиганта EWE и построить девять заправочных станции в новом аэропорте Стамбула.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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