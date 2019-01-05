Спрос на нефть в 2019 году вряд ли будет расти - эксперт

БАКУ /Trend/ - Увеличение объемов добычи нефти, особенно в США, продолжит сдерживать рост цен в следующем году, сказал в среду Trend генеральный директор Coface Russia, эксперт Василий Чекулаев.

Тем не менее, отметил Чекулаев, аналитики Coface считают, что, несмотря на сдерживающие факторы, цены на нефть в следующие 12 месяцев все же вырастут.

По словам эксперта, спрос на нефть в 2019 году вряд ли будет повышаться.

"Так, несмотря на то, что в 2019 году вероятнее всего будет наблюдаться замедление глобального экономического роста, связанное со структурными рисками на мировом рынке [ослабление мер налогово-бюджетного стимулирования в США, торговые войны, Brexit, кризис в Италии, ухудшение позиций развивающихся стран на международном рынке и др.], на основании текущих данных можно ожидать, что мировая экономика продолжит стабильно и относительно быстро расти, поддерживая устойчивый спрос на углеводороды", - отметил он.

Кроме того, добавил эксперт, на заседании членов ОПЕК, состоявшемся шестого декабря, было принято решение о сокращении объемов нефтедобычи.

"То, что сторонам удалось достигнуть принципиальной договоренности, означает, что в 2019 году объем предложения на рынке углеводородов снизится, что поспособствует росту цен", - пояснил Чекулаев.

Далее гендиректор добавил, что в следующем году, считают аналитики Coface, цена будет относительно стабильно держаться у отметки в 75 долларов, добавив, что, тем не менее, существует риск, что низкая база в начале 2019 может ощутимо снизить среднегодовой показатель.

Эксперт отметил, что избыток предложения, оказывающий понижательное давление на цены, возник в ноябре этого года в результате одновременного действия трех факторов.

К первому фактору, по мнению Чекулаева, относится согласование увеличения объемов добычи нефти странами ОПЕК 23 июня.

"Такое решение было принято, чтобы помочь некоторым странам-участницам ОПЕК, находящимся в трудном экономическом положении. Например, Венесуэле, переживающей острый кризис, и Ирану, сильно пострадавшему от американских санкций. В результате Россия и Саудовская Аравия значительно нарастили добычу, последняя – до рекордных 11,2 миллиона баррелей в сутки", - отметил он.

Вторым фактором являются, как отметил эксперт, санкции США против Ирана, введенные четвертого ноября, которые снизят объем предложения на рынке углеводородов и вызовут рост цен.

"Однако правительство США сделало исключения в санкционном режиме для некоторых покупателей иранской нефти, что позволило таким крупным импортерам, как Китай и Индия, продолжить беспрепятственную торговлю с ближневосточным партнером. Благодаря такому послаблению в санкционном режиме Ирану удалось сохранить значительно более высокий объем нефтяного экспорта, чем ожидали аналитики", - подчеркнул гендиректор.

Третий фактор - это последовательное наращивание нефтяных запасов Соединенными Штатами, что также способствовало снижению цен на нефть.

По словам эксперта, в первой половине ноября США в среднем производили рекордные 11,7 миллиона баррелей в день. Если тенденция сохранится, к концу года США могут стать ведущим поставщиком нефти на мировом рынке.

"Обвалу цен на нефть способствует ряд причин, но основными можно считать избыток предложения со стороны трех крупнейших экспортеров – Саудовской Аравии, России и США – и беспокойство нефтяных трейдеров по поводу тревожных тенденций в глобальной экономике и их потенциального влияния на спрос", - отметил он.

По мнению Чекулаева, несмотря на то, что комитет ОПЕК+ достиг принципиального соглашения по вопросу сокращения объемов нефтедобычи, на текущий момент баррель отыграл менее трех долларов с низшей за год точки и в настоящий момент торгуется по 61,26 доллара.

Отметим, что за первые три квартала 2018 года цены на нефть выросли на 25 процентов. Некоторые инвесторы и аналитики прогнозировали, что к концу года баррель будет стоить уже 100 долларов, однако недавний резкий обвал цен практически исключил вероятность такого сценария.

Снижение цен, считают эксперты, было вызвано рядом факторов, влияющих как на спрос, так и на предложение. Так, на спрос негативное влияние оказали торговые войны и ухудшение перспектив роста мировой экономики. Международное энергетическое агентство и ОПЕК пересмотрели свои прогнозы относительно роста спроса на нефть в 2018-2019 годах, и теперь они более пессимистичны.

Многие нефтетрейдеры обеспокоены мрачными перспективами и боятся повторения сценария 2016 года, когда в результате перенасыщения рынка цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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