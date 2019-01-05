Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 31 декабря - 4 января

5 января 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (31 декабря - 4 января) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 57,27 доллара за баррель, что на 2,97 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 58,27 доллара за баррель, минимальная – 56,34 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 51,87 доллара за баррель, что на 2,21 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период 31 декабря - 4 января составила 52,29 доллара за баррель, минимальная – 51,46 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 54,19 доллара за баррель, что на 3,29 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 55,48 доллара за баррель, минимальная - 53,24 доллара за баррель.

В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности цены на азербайджанскую нефть не формировался с 31 декабря по второе января.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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