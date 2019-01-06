Первый этап модернизации Бакинского НПЗ близок к завершению

6 января 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR готовится к официальному запуску новой битумной установки в рамках модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, сообщил Trend глава отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Основные работы по проекту новой битумной установки завершены и компания готовится к официальному запуску данной установки, что ознаменует завершение первого этапа модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева", - сказал Ахмедов.

Глава отдела по связям с общественностью отметил, что работы по второй и третьей стадии модернизации уже ведутся и, как ранее сообщалось, новые установки, в частности для производства дизеля, уже поступили на территорию НПЗ.

"Основная часть работ в этом направлении будет осуществлена в течение следующих двух лет", - добавил Ахмедов.

Затронув тему проекта переноса установки первичной переработки нефти вместе с блоками атмосферной и вакуумной перегонки (ЭЛОУ-АВТ) с бывшего НПЗ "Азнефтьяг", глава отдела по связям с общественностью отметил, что соглашение будет заключено после завершения соответствующей тендерной процедуры, которая сейчас проводится.

"Это последний тендер для определения основных подрядчиков. Естественно, мы не исключаем вероятность проведения тендеров в будущем нашими подрядчиками, которые могут в свою очередь назначать субподряд для определенной части работы", - добавил Ахмедов.

Отметим, что в настоящее время проводится модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева, которая будет завершена в 2021 году. После модернизации производственная мощность НПЗ будет увеличена с шести миллионов до восьми миллионов тонн в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

Стоимость модернизации Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов.

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли, Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn, @AzadHasanli

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