SOCAR рассматривает различные формы участия в процессе газификации Албании

7 января 2019 07:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR рассматривает различные формы участия в процессе газификации Албании, сказал Trend глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

"Правительство Албании утвердило результаты технико-экономического обоснования (ТЭО) генплана газификации страны. В ближайшее время начнется процесс выбора подрядчиков. SOCAR Balkan рассматривает различные формы своего участия в этом процессе", - сказал он.

Гейдаров добавил, что одновременно компания планирует провести детальное инженерное проектирование трубопровода между городами Фиер (компрессорная станция Трансадриатического трубопровода (ТАР) в Албании) – Влора.

Далее, говоря о работе в рамках подписанного с албанской компанией Albgaz письма о намерениях по предоставлению услуг инженерного проектирования, он отметил, что изменены сроки проведения этих работ по просьбе Albgaz ввиду необходимости в первую очередь выбрать подрядчика по строительству этого газопровода.

Отметим, что в феврале 2018 года SOCAR Balkan и Albgaz подписали письмо о намерениях для предоставления услуг инженерного проектирования в Албании.

Для обеспечения поставок газа через "Южный газовый коридор" в Албанию будет построен газопровод между албанскими городами Фиери и Влора.

Предварительное проектирование (FEED) этого трубопровода будет осуществляться компанией SOCAR Balkan. Таким образом, SOCAR впервые будет предоставлять услуги инженерного проектирования на Балканах

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в развитии генерального плана по газификации Албании был подписан между Баку и Тираной в декабре 2014 года.

Албания является одной из европейских стран, которая получит азербайджанский газ в рамках "Южного газового коридора".

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая 2018 года в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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