Добыча газа с месторождения "Шах Дениз" достигла 100 млрд кубометров (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" 100 миллиардов кубометров газа.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на сообщение компании BP Azerbaijan.

Этот успех был достигнут спустя 12 лет после начала добычи коммерческих объемов газа и с момента начала работы Южно-Кавказского газопровода.

15 декабря 2006 года началась первая стадия добычи газа из месторождения "Шах Дениз". С тех пор объемы газа успешно и надежно передаются на рынки Азербайджана, Грузии и Турции.

2018 год запомнился для проекта «Шах Дениз» очередным знаменательным событием. Как было запланировано, в рамках проекта «Шах Дениз-2» 30 июня началась транспортировка коммерческих объемов газа, и в конце июля с платформы «Шах Дениз Браво» был получен первый газ.

С 2006 года из месторождения «Шах Дениз» в общей сложности было добыто более 196 миллиона баррелей конденсата.

В настоящее время добыча ведется также с 10 скважин с платформы «Альфа», и шести скважин с платформы «Браво».

Крупнейшее газоконденсатное месторождение «Шах Дениз» охватывает территорию в 860 квадратных километров. Данное месторождение было обнаружено в 1999 году.

«Шах Дениз-2», впервые выведя газ Каспия на европейский рынок, является отправной точкой Южного газового коридора. Общий объем добычи газа с месторождения «Шах Дениз» достигнет 26 миллиарда кубометров газа и достигнет уровня 120000 баррелей в день.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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