ВБ понизил прогноз цен на нефть до $67 за баррель на 2019-2020 годы

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз средней цены на нефть на ближайшие два года до 67 долларов за баррель, что на 4 доллара ниже его декабрьского прогноза, следует из доклада банка по "Перспективам мировой экономики" за январь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В декабре Всемирный банк ожидал среднюю цену на нефть на ближайшие три года на уровне 71 доллара за баррель, в июньском докладе – 69 долларов за баррель.

"Цены на нефть ожидаются на уровне 67 долларов за баррель в 2019 и 2020 году, что на 2 доллара ниже, чем ожидалось в июне", - говорится в докладе. Но добавляется, что неопределенность вокруг данного прогноза по-прежнему очень высока.

"В то время, как ожидается увеличение спроса на нефть, сокращение (этого спроса из-за падения роста ВВП) на рынках с развивающейся экономикой может иметь более серьезный эффект, чем ожидается", - отмечают аналитики банка. И добавляют, что ситуация также зависит от договоренностей стран ОПЕК и их партнеров по добыче нефти.

ВБ отмечает, что несмотря на достигнутые договоренности, детали этой сделки по-прежнему не до конца понятны рынку.

По итогам встречи ОПЕК+ в декабре было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Сокращение добычи для большинства стран отсчитывается от уровня октября 2018 года, исключение составляют Кувейт и Азербайджан (ведут отсчет от сентября), а также Казахстан, который будет считать сокращение добычи нефти от ноября. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.