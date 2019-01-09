ПО «Азеригаз» почти завершило прокладку труб на газопроводах в бакинском поселке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» на 92 процента завершило работу по прокладке полиэтиленовых труб на газопроводах поселка Ени Гюнешли Сураханского района Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО.

Работа ведется в целях капитального ремонта и замены непригодного к эксплуатации газопровода в жилых массивах «A», «B» и «D», на участке «кирпичный завод», улицах Э.Бакирли и С.Сафарова. Диаметр данных полиэтиленовых труб составляет 250, 280 и 315. В настоящее с помощью полиэтиленовых труб проложено 4900 из 5300 метров газовой линии.

Проводятся соответствующие мероприятия для завершения в короткое время работ по реконструкции. После завершения работы около 18 тысячам потребителей природного газа будет предоставлена дополнительная возможность для обеспечения качественным и бесперебойным природным газом.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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