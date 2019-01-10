Нацплан Италии: TAP будет введен в эксплуатацию к 2020 году

10 января 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет введен в эксплуатацию к 2020 году.

Как сообщает Trend, об этом говорится в Проекте интегрированного национального плана по энергетике и климату, направленном министерством экономического развития Италии в Европейскую комиссию.

«TAP, который позволит импортировать в Италию около 8,8 миллиарда кубометров газа в год с возможностью расширения пропускной способности до 10 миллиардов кубометров в год, будет введен в эксплуатацию к 2020 году», - говорится в проекте нацплана, опубликованном на сайте министерства экономического развития Италии.

Отметим, что работы по реализации проекта строительства интерконнектора, соединяющего приемный терминал TAP с газовой сетью Snam Rete в Италии, начнутся 12 января 2019 года.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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