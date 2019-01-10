Албания одобрила решение о временном использовании имущества для проекта защиты ТАР

БАКУ /Trend/ - Албания одобрила решение о временном использовании имущества для проекта защиты Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, сообщает Trend со ссылкой на албанские СМИ.

«Правительство Албании утвердило решение о временном отчуждении и использовании земельных участков, затронутых проектом по строительству плотин, предотвращающих выход рек из берегов и обеспечивающих защиту TAP в регионах Берат, Скрапар и Фиери», - говорится в решении.

Как сообщается, владельцы земли и недвижимости получат полную компенсацию.

Эти земельные участки и объекты недвижимости будут использоваться в течение одного года, говорится в решении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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