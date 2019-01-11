Газифицировано 150 населенных пунктов в 42 районах Азербайджана

11 января 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря проведенным в минувшем году работам, Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» обеспечило природным газом 150 населенных пунктов Агстафинского, Агджабединского, Астаринского, Агдашского, Агсуинского, Исмаиллинского, Имишлинского, Бардинского, Тертерского, Товузского, Зардабского, Загатальского, Кюрдамирского, Гахского, Губинского, Габалинского, Гобустанского, Гусарского, Шабранского, Сиязаньского, Шамкирского, Шамахинского, Шекинского, Гекчайского, Гекгельского, Геранбойского, Гедабейского, Огузского, Уджарского, Хачмазского, Бейлаганского, Дашкесанского, Евлахского, Ярдымлинского, Лерикского, Лянкяранского, Сабаирабадского, Саатлинского, Сальянского, Нефтчалинского, Джалилабадского и Масаллинского районов, а также обеспечена газификация четырех поселков, где проживают вынужденные переселенцы в Агдамском, Агджабединском и Сабирабадском районах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО.

В минувшем году было проложено 3 192,7 километра новых газовых линий, а также капитально отремонтировало 526,6 километров газопроводов.

В квартирах потребителей было заменено находящееся в непригодном состоянии газовое оборудование, и счетчики, эксплуатационный срок которых истек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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