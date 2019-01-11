Консорциум TAP в 2018 году обеспечил привлечение 3,9 млрд евро

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) успешно завершил финансовое закрытие проекта по итогам 2018 года, получив 3,9 миллиарда евро, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум.

«Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), признав важный вклад TAP в повышение безопасности энергоснабжения в Европе, выделил 700 миллионов евро на реализацию этого проекта. ЕИБ приветствует продолжающееся тесное сотрудничество между всеми партнерами по проекту», - сказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Эндрю Макдауэлл, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщается, финансирование предоставляется группой из 17 коммерческих банков, наряду с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Часть финансирования покрывается экспортными кредитными агентствами - Bpifrance, Euler Hermes и Sace.

В рамках проекта было привлечено 3,765 миллиарда евро в виде привилегированного долга (который требует погашения в первую очередь) от третьей стороны со сроком погашения 16,5 лет, который сочетал коммерческий долг со средствами привлеченными от Международных финансовых институтов и экспортных кредитных агентств. Эти средства были выделены следующими институтами:

Кредит ЕИБ - 700 миллионов евро;

Кредиты «A» и «B» от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – на общую сумму один миллиард евро;

Средства от Bpifrance – 450 миллионов евро

Средства от Euler Hermes 280 миллионов евро

Средства от «A» SACE - 700 миллионов евро

Коммерческий кредит в размере 635 миллионов евро от коммерческих банков.

В сообщении отмечается, что ранее расходы полностью финансировались акционерами TAP: BP (20 процентов), SOCAR (20 процентов), Snam (20 процентов), Fluxys (19 процентов), Enagás (16 процентов) и Axpo (5 процентов).

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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