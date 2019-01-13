Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 7 января - 11 января

13 января 2019 08:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (7 января - 11 января) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 61,55 доллара за баррель, что на 4,28 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 63,35 доллара за баррель, минимальная – 59,63 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 56,91 доллара за баррель, что на 5,04 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период 7 января - 11 января составила 58,71 доллара за баррель, минимальная – 55,13 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 58,69 доллара за баррель, что на 4,5 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 60,46 доллара за баррель, минимальная - 56,94 доллара за баррель.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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