В Азербайджане страны ОПЕК+ обсудят влияние на рынок сделки по сокращению добычи нефти

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане страны ОПЕК+ рассмотрят приверженность темпам сокращения добычи нефти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи в интервью Emirates News Agency.

Министр отметил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ в феврале этого года обсудит в Баку влияние выполнения сделки по сокращению добычи нефти на рынок.

Министерский комитет ОПЕК+ на заседании, которое, как ожидается, состоится в феврале в Азербайджане, рассмотрит приверженность темпам сокращения добычи нефти, согласованным между странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в картель, добавил Сухейль аль-Мазруи.

Министр ОАЭ также сообщил, что во время этой встречи министры определят влияние сокращения производства нефти на нефтяные рынки для обеспечения баланса между спросом и предложением.

Сухейль аль-Мазруи отметил, что на нефтяных рынках наблюдается постепенный отскок, добавив, что баланс в добыче служит интересам стран-производителей и потребителей нефти.

Отметим, что заседание Совместного комитета министров по мониторингу выполнения сделки в рамках ОПЕК+ состоится в феврале–марте 2019 года в Баку.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

(Автор: Ляман Зейналова)

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