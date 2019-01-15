Проект «Южный газовый коридор» будет обсуждаться в Вене

15 января 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект «Южный газовый коридор», предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, станет одной из тем Европейской газовой конференции, которая состоится 28-30 января в Вене (Австрия), сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт мероприятия.

В частности, в ходе конференции будут обсуждаться темы под названием «TAP и TANAP: подготовка к приему газа» и «Развитие Южного газового коридора».

Кроме того, одним из вопросов, который будет обсуждаться в ходе мероприятия, станет проект Транскаспийского трубопровода.

Среди других тем конференции – прогнозы по спросу на сжиженный природный газ (СПГ), а также прогнозы спроса на природный газ, развитие коридора «Север-Юг» и другие вопросы.

Отметим, что проект «Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта «Южный газовый коридор», а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» уже пошел по первому сегменту «Южного газового коридора» - с расширенного для «Шах Дениз-2» Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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