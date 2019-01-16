Азербайджанская нефть 15 января подешевела

16 января 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста во вторник составила 61,52 доллара за баррель, что на 0,59 доллара меньше показателя понедельника, сообщил Trend в среду источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 15 января составила 60,37 доллара за баррель, что на 0,5 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 57,11 доллара за баррель, что на 0,33 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 января составила 58,74 доллара за баррель, что на 0,29 доллара меньше предыдущего показателя.

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