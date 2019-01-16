Иранский нефтехимический комплекс на 12% увеличил экспорт

16 января 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта продукции нефтехимического комплекса «Хорасан» в Иране с 21 марта по 21 декабря 2018 года [девять месяцев иранского календарного года] составил 62 миллиона долларов, что на 12 процентов больше показателя аналогичного периода предшествовавшего года.

Об этом как передает в среду Trend со ссылкой на IRNA, сказал исполнительный директор комплекса Хусейн Шафиипур.

Шафиипур отметил, что до конца календарного года, который завершится 21 марта 2019 года, в комплексе планируется добиться рекордного показателя экспорта.

По его словам, за указанный период в комплексе было произведено 468 тысяч тонн карбамида, 274 тысячи тонн аммиака и 18,8 тысяч тонн меламина. Объемы производства на 8,2 процента превысили прогнозируемые объемы. Этот показатель, добавил гендиректор, являются рекордными для нефтехимической отрасли Ирана.

Отметим, что нефтехимический комплекс «Хорасан» находится в 17 километрах от административного центра провинции Северный Хорасан. Комплекс действует с 1996 года.

(Автор: Эльнур Багышов)

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