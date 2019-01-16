В связи с резким похолоданием «Азерэнержи» будет работать в особом режиме

16 января 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководство ОАО «Азерэнержи» издало соответствующий приказ в связи с организацией особого усиленного режима в центральном аппарате и всех предприятиях ОАО в соответствии с предупреждением о резком похолодании на территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на АО.

Главам учреждений и предприятий, относящихся к структурному составу АО, поручено, чтобы все работники электросетей, станций и подстанций были на работе, а руководящие должностные лица усилили контроль над режимом работы, чтобы избежать аварий в энергосистеме 17-18 января, а возможные аварии были бы оперативно устранены.

Напомним, что вчера министерство экологии и природных ресурсов предупредило о резком похолодании на территории Азербайджана, которое будет наблюдаться с сегодняшнего вечера и до 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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