«Азеришыг» предпринял подготовительные меры в связи с ожидаемой нестабильной погодой

16 января 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 16 января в ОАО «Азеришыг» предприняты подготовительные меры в связи с нестабильной погодой на территории страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на главу пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаева.

Глава пресс-службы отметил, что особое предупреждение о резком похолодании с 16 января поступило и в ОАО «Азеришыг». «В связи с этим подписаны приказы и распоряжения о дежурствах в Баку, прилегающих селах и поселках, и всех регионах. На местах уже предприняты подготовительные работы, будем стараться, чтобы независимо от погодных условий, потребители были обеспечены бесперебойной электроэнергией, чтобы не было даже кратковременных перебоев в электроснабжении», - сказал Мустафаев.

Глава пресс-службы сказал, что в случае возникновения проблем просьба информировать об этом call-center «199».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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