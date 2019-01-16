Зависимость Азербайджана от импорта азотных удобрений полностью устранена - депутат

БАКУ /Trend/ - Полностью устранена зависимость Азербайджана от импорта азотных удобрений.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили, комментируя открытие завода “SOCAR Carbamide”.

Миркишили отметил, что на заводе планируется производить 650 тысяч тонн карбамида. Стоимость ежегодно производимой продукции составит 210 миллионов долларов.

«Планируется, что примерно 30 процентов продукции полностью удовлетворит внутренний спрос, а остальные 70 процентов будут экспортироваться на турецкий и мировой рынки под брендом Made in Azerbaijan», - сказал депутат.

По его словам, в результате внутреннего производства будет полностью устранена зависимость Азербайджана от импорта азотных удобрений, будет положен конец оттоку финансовых средств в связи с импортом удобрений. Таким образом, предприняты очередные успешные шаги по усилению экспортного потенциала ненефтяного сектора Азербайджана.

«Согласно расчетам, в результате экспорта продукции ожидается поступление в страну доходов в размере 150-160 миллионов долларов. Кроме того, проект имеет важное значение с социальной точки зрения, оказывая положительное влияние на уровень занятости населения в Сумгайыте. В строительстве завода было занято 2200-3600 человек. В период эксплуатации завода планируется обеспечить постоянными рабочими местами примерно 500 человек», - сказал депутат.

Отметил, что сегодня сдан в эксплуатацию построенный на территории Сумгайытского химико-промышленного парка завод “SOCAR Carbamide”. В мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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