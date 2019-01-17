Продукция «SOCAR карбамид» будет экспортироваться в три страны

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет экспортировать в Турцию две трети продукции карбамидного завода, введенного в эксплуатацию накануне, на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил информагентству Reuters директор завода Хаял Джафаров.

«Карбамидный завод SOCAR является единственным крупным предприятием региона, и две трети его продукции будет экспортироваться в Турцию. Помимо этого мы планируем наладить экспорт в Украину и Грузию. Продукция завода также будет выставляться на международную биржу, операции на которой будет осуществлять SOCAR Trading», - сказал Джафаров.

Что касается возвращения кредита, полученного для строительства завода, директор отметил, что это начнется через 1,5 года после запуска предприятия, а в прибыльный режим завод выйдет через восемь лет.

Отметим, что 16 января был введен в строй завод «SOCAR карбамид», построенный на территории Сумгайытского химического промышленного парка.

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и директор завода Хаял Джафаров проинформировали главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что начало производства на заводе «SOCAR карбамид» устранит потребность в импорте азотных удобрений, тем самым, расходы страны в иностранной валюте сократятся. Используя 435 миллионов кубометров природного газа в качестве сырья, завод способен производить 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции. 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 миллионов долларов. Введение в строй этого завода сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства в Азербайджане. Карбамидные удобрения имеют самое высокое содержание азота, поэтому считаются наиболее качественным азотным удобрением. Этот тип удобрений, обладающий способностью быстро растворяться в воде, получается в результате синтеза аммиака и диоксида углерода. Спрос на карбамид связан с его низкой стоимостью, экономичной транспортировкой, удобным применением, которое способствует высокой урожайности в сельском хозяйстве. Этот продукт широко используется также в производстве других химических веществ и фармацевтике.

Завод «SOCAR карбамид» в настоящее время является самым крупным проектом в стране, реализованным в ненефтяном секторе, его общая стоимость составляет примерно 800 миллионов евро. Финансирование проекта на первоначальном этапе осуществлялось за счет средств, выделенных из государственного бюджета. В процессе строительства завода ряд международных банков на основе государственных гарантий предоставили средства в размере 500 миллионов евро.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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