Албания начала процедуру выдачи лицензии на поставку газа по TAP

17 января 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум TAP AG, занимающийся строительством Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, обратился в Орган по регулированию энергетики (ERE) Албании за получением лицензии на транспортировку природного газа, передает Trend со ссылкой на monitor.al.

Как сообщается, ERE уже приступил к стандартной процедуре лицензирования, запросив у консорциума TAP AG необходимые для этого дополнительные документы.

Согласно сообщению, лицензия будет выдана сроком на 25 лет.

«Процесс рассмотрения заявки будет осуществляться в соответствии с «Положением о процедуре и сроке выдачи, изменении, передачи, возобновлении и отмене лицензии в секторе природного газа», - говорится в сообщении ERE.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан значительно увеличил экспорт
Бизнес 13:30
SOCAR назвала сроки установки нового оборудования на месторождении «Сиязаннефть»
Энергетика 11:52
Азербайджанская нефть 16 января подорожала
Энергетика 10:38
Продукция «SOCAR карбамид» будет экспортироваться в три страны
Энергетика 10:22
Сильный ветер в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
Бизнес 10:05
Даля Грибаускайте: Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном (ФОТО)
Бизнес 10:02
Лента новостей
Иран всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана – глава генштаба ВС
Нагорно-карабахский конфликт 14:13
В Азербайджане свыше 6,4 тысячи наследников военнослужащих-шехидов получат единовременную помощь
Финансы 14:08
Звезды, которые судились с родителями (ФОТО)
Интересное 14:06
Какие автомобили пользовались наибольшим спросом в Казахстане в 2018 году?
Бизнес 14:05
Завтра в Баку без осадков, сильный ветер
Общество 13:58
Во французском Лионе загорелось здание университета
Европа 13:57
SOCAR приобрела газораспределительную компанию в Грузии
Энергетика 13:55
Россельхознадзор обнаружил превышение мышьяка в рыбе с предприятия из Армении
Армения 13:53
МИД Китая назвал отношения Пекина и Москвы образцовыми
Китай 13:45