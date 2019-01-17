Албания начала процедуру выдачи лицензии на поставку газа по TAP

БАКУ /Trend/ - Консорциум TAP AG, занимающийся строительством Трансадриатического газопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, обратился в Орган по регулированию энергетики (ERE) Албании за получением лицензии на транспортировку природного газа, передает Trend со ссылкой на monitor.al.

Как сообщается, ERE уже приступил к стандартной процедуре лицензирования, запросив у консорциума TAP AG необходимые для этого дополнительные документы.

Согласно сообщению, лицензия будет выдана сроком на 25 лет.

«Процесс рассмотрения заявки будет осуществляться в соответствии с «Положением о процедуре и сроке выдачи, изменении, передачи, возобновлении и отмене лицензии в секторе природного газа», - говорится в сообщении ERE.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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