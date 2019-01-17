"Азеригаз": В газоснабжении не возникало никаких проблем

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего дня и по настоящее время никаких жалоб по вопросам газоснабжения не поступало, сообщил в четверг Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербелаев.

По его словам, дежурства организованы по всей республике.

«Со вчерашнего дня и по настоящее время никаких жалоб не поступало. Проблем в подаче газа нет, аварий по стране не зарегистрировано», - сказал глава пресс-службы.

Он добавил, что в случае возникновения аварийной ситуации аварийная служба объединения примет необходимые меры по ее устранению.

Напомним, что со вчерашнего дня ПО «Азеригаз» организовало дежурства ответственных лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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