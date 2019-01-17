ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2019 году

БАКУ/Trend/ - Объем добычи нефти в Азербайджане в 2019 году сохранится на уровне прошлого года и в среднем составит 0,80 миллиона баррелей в сутки, передает в четверг Trend со ссылкой на январский отчет ОПЕК.

«По данным министерства энергетики, в 2018 году в Азербайджане было произведено в среднем 792 тысячи баррелей нефти и конденсата в день, что на два процента больше показателя 2017 года», - отмечается в отчете картеля.

По предварительным данным, добыча нефти в Азербайджане в декабре 2018 года сократилась на 27 тысяч баррелей, достигнув 0,71 миллиона баррелей в сутки, из-за временного приостановления производства на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), отмечается в отчете.

По данным ОПЕК, в ноябре производство жидких углеводородов в Азербайджане выросло на 0,03 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 0,83 миллиона баррелей в день. Согласно отчету, это является результатом увеличения в стране добычи нефти на 25 тысяч баррелей в сутки, а конденсата - на две тысячи баррелей.

Объем добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2018 году, по оценкам ОПЕК, остался без изменений - на уровне 0,80 миллиона баррелей в день, и на таком же уровне ожидается годовой показатель в 2019 году.

«По прогнозам, в первой половине 2019 года производство жидких углеводородов в Азербайджане сократится на 20 тысяч баррелей в день, составив в среднем 0,79 миллиона баррелей в сутки. В то время как во второй половине года производство ожидается в среднем на уровне 0,81 миллиона баррелей в день», - говорится в отчете картеля.

Напомним, что ранее, Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране за декабрь 2018 года, в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

Согласно данным минэнерго страны, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 790 тысяч баррелей, из которых 721 тысяча пришлась на нефть, а 69 тысяч - на конденсат.

Ежесуточный объем экспорта нефти составил 617 тысяч баррелей, конденсата - 69 тысяч баррелей и нефтепродуктов - 13,4 тысячи баррелей.

В январе 2018 года Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте – 794 тысяч баррелей, в апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае - 801 тысячу баррелей, в июне - 792 тысяч баррелей, в июле 773 тысяч баррелей, в августе - 774 тысяч баррелей, в сентябре - 796 тысяч баррелей, в октябре – 783 тысяч баррелей, в ноябре - 801 тысяча баррелей.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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