Консорциум TAP скоро приступит к земляным работам для соединения двух участков трубопровода

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), скоро начнет фазу земляных работ, которая позволит соединить часть газопровода, который проложен по дну моря из Албании, с коротким участком на суше в Италии, передает Trend со ссылкой на сообщение консорциума.

Конечная часть этого соединения, длиной около 1,5 километров, будет реализована с использованием технологии микротоннеля, говорится в сообщении.

«Земляные работы будут проводиться на 16 метров ниже уровня моря, и поэтому не ограничат доступ граждан в эти районы», - сказали в консорциуме.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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