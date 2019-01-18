"Азеришыг": В стране не возникало никаких серьезных проблем в электроснабжении

18 января 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не возникало никаких серьезных проблем в электроснабжении в связи с резким ухудшением погоды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на главу пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаева.

Глава пресс-службы отметил, что сотрудники структуры заблаговременно приняли необходимые меры: «В настоящее время в Баку и во всех районах страны сотрудники «Азеришыг» продолжают работать в усиленном режиме. Руководством ОАО подписан соответствующий приказ о незамедлительном устранении возможных аварий. Согласно этому приказу организованы дежурства из ответственных лиц, а на наиболее значимые для системы подстанции непосредственно назначены ответственные лица».

В заключение глава пресс-службы добавил, что на территориях, где допускалась возможность аварий, были предприняты упреждающие меры: «Call-center «199» работает в усиленном режиме. На служебных участках, подчиненных Техническому директорату, и Автотранспортном управлении созданы резервы материалов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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