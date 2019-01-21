Япония возобновила импорт иранской нефти

21 января 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Япония возобновила импорт иранской нефти. Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Абдолнасер Хеммати.

По его словам, поставки иранской нефти Япония начала вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией.

"Постепенно экономика страны будет получать доходы за счет торговли нефтью", - написал в своей странице в Instagram Хеммати.

Он подчеркнул, что Иран обладает достаточными валютными резервами для обеспечения базовых потребностей людей.

Напомним, что Япония, как и Турция, Китай, Южная Корея и ряд других стран, получила от американских властей разрешение на 180 дней на импорт иранской нефти. Таким образом, вступившие в силу в ноябре 2018 года американские санкции против Ирана временно не распространяются на эти страны.

(Автор: Эльнур Багышов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Страны D-8 планируют создать совместную платежную карту
Бизнес 12:50
Израильские военные заявили, что атакуют иранские силы в Сирии
Израиль 05:33
В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете
Другие страны 20 января 14:41
В Иране поезд сошел с рельсов
Общество 20 января 12:23
Париж уведомил Токио о намерении добиваться слияния Renault и Nissan
В мире 20 января 09:20
ЕС не присоединится к антииранской коалиции - СМИ
Политика 19 января 17:49
Лента новостей
В Баку завтра осадков не ожидается
Общество 13:28
Американский эсминец Donald Cook прибыл в Грузию
США 13:00
ДТП в Турции, более 20 пострадавших
Турция 12:59
СМИ: Жертвами взрыва у базы спецназа в Афганистане стали 12 военнослужащих
Другие страны 12:53
Страны D-8 планируют создать совместную платежную карту
Бизнес 12:50
Израиль задействовал механизм связи с Россией в ходе ударов по Сирии
Израиль 12:50
В Филармонии в Баку почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Культура 12:48
В ФРГ призвали Великобританию серьезно и тщательно подойти к выходу из ситуации по Brexit
Европа 12:45
В Баку начинается подготовительное заседание по уголовному делу экс-главы Межбанка и других лиц
Общество 12:38