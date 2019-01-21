БАКУ /Trend/ - Япония возобновила импорт иранской нефти. Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Абдолнасер Хеммати.

По его словам, поставки иранской нефти Япония начала вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией.

"Постепенно экономика страны будет получать доходы за счет торговли нефтью", - написал в своей странице в Instagram Хеммати.

Он подчеркнул, что Иран обладает достаточными валютными резервами для обеспечения базовых потребностей людей.

Напомним, что Япония, как и Турция, Китай, Южная Корея и ряд других стран, получила от американских властей разрешение на 180 дней на импорт иранской нефти. Таким образом, вступившие в силу в ноябре 2018 года американские санкции против Ирана временно не распространяются на эти страны.

(Автор: Эльнур Багышов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.