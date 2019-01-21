Орхан Мамедов: Агентство по развитию МСБ поддержит женское предпринимательство в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) планирует реализовать ряд мер по развитию женского предпринимательства в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал председатель правления Агентства Орхан Мамедов на состоявшемся в Баку мероприятии "Поддержка женского предпринимательства в доступе к льготным финансовым ресурсам".

Председатель правления отметил, что Агентство планирует разработать стимулирующие механизмы для развития женского предпринимательства.

"Во время разработки механизмов, проблема занятости женщин в сельской местности будет в центре внимания. Предусмотрено определить дальнейшие перспективные направления для обеспечения занятости женщин в сельской местности, а также принять соответствующие меры", - сказал Мамедов.

Глава Агентства отметил, что будут предприняты различные меры для обеспечения доступа женщин к информации, относящейся к предпринимательству, с тем, чтобы обеспечить информационную поддержку женщин-предпринимателей.

"Наше внимание сосредоточено на создании организационных моделей для поддержки развития женского предпринимательства. В связи с этим мы поддержим инициативу Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане по созданию соответствующего бизнес-инкубатора", - отметил Мамедов.

Председатель правления подчеркнул, что, как известно, под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране принимаются последовательные и систематические меры с целью развития экономики.

"В особенности развитие малого и среднего бизнеса всегда было в центре этой политики", - сказал Мамедов.

Создание, по инициативе главы государства, Агентства развития малого и среднего бизнеса было обусловлено необходимостью организации на современном уровне системы управления в МСБ, добавил председатель правления.

"Агентство, несмотря на недолгий период работы, с успехом претворяет в жизнь задачи, поставленные главой государства в этом направлении, и уже приступило к исполнению стратегических проектов. Мы реализуем эти проекты совместно с соответствующими органами и структурами", - сказал Мамедов.

В числе таких проектов Мамедов назвал создание Домов малого и среднего бизнеса, создание сети "Друзья МСБ", которая будут играть ключевую роль в развитии диалога между государством и предпринимателями и в построении деятельности на основе потребностей предпринимателей, создание системы обучения в соответствии с требованиями нового времени и другие начинания.

Далее Мамедов подчеркнул, что упрощение доступа к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса является важным аспектом деятельности Агентства, добавив, что основная часть обращений, поступающих, в 11 уже функционирующих "Друзей МСБ" затрагивает вопрос финансирования.

"Агентство в настоящее время работает над рядом важных проектов. Я хотел бы подчеркнуть создание онлайн-платформы для доступа к финансам. Эта платформа предоставит возможность общения между финансовыми институтами и предпринимателями в едином виртуальном пространстве. Предприниматели получат возможность представить свои проекты всем заинтересованным сторонам через этот портал, что также сведет к минимуму потерю времени", - сказал Мамедов.

Отметим, что Агентство развития малого и среднего бизнеса, создано на основе изданного в декабре прошлого года указа Президента Ильхама Алиева.

Задача Агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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