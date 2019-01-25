«Азерэнержи» о сокращениях и «умных» камерах

БАКУ /Trend/ - Часть штата охранников на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире сокращена, им предложены соответствующие должности на станциях, согласие дали большинство сокращенных, сказал глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев, сообщает в пятницу Trend.

Как отметили в ОАО, до прошлогодней аварии на станции территория охранялась охранниками. Теперь ОАО «Азерэнержи» устанавливает систему «умных» камер.

«Согласно заключению госкомиссии, созданной после аварии, были ликвидированы три поста охраны, и охранять территорию ТЭС было поручено охранной полиции. Кроме того, по периметру станции начались работы по установке ограждения и «умных» камер. Поскольку две части Мингячевирской ГЭС и Мингячевирское водохранилище, в том числе Варваринская ГЭС, охраняются МЧС, то охрана, которая осуществляла ту же работу внутри, была сокращена», - сказал Абдуллаев.

Что касается информации, распространенной о ремонтных работах, проводимых в здании центрального аппарата ОАО «Азерэнержи», то ремонт идет не в центральном аппарате, а в Азербайджанском научно-исследовательском и проектно-поисковом институте энергетики.

Напомним, что на трансформаторе одной из подстанций расположенной в Мингячевире Азербайджанской ТЭС 3 июля 2018 года произошла авария. В результате аварии наблюдались серьезные проблемы в энергетической системе Азербайджана, в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, произошли перебои в обеспечении электроэнергией.

В заключении государственной комиссии, созданной для расследования причин аварии и устранения ее последствий, было указано, что причиной аварии в энергетической системе Азербайджана стали технические и иные недостатки в деятельности ОАО «Азерэнержи».

В качестве одной из основных причин аварии указано, что ОАО «Азерэнержи» не было подготовлено на должном уровне к аварии и не смогло адекватно отреагировать на нее по причине ряда технических и иных недостатков в деятельности, а также допустило ряд других ошибок, приведших в итоге к аварии в энергетической системе страны.

Как говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана, глава государства ознакомился с итоговым заключением госкомиссии и освободил Этибара Пирвердиева от должности президента ОАО «Азерэнержи» за недостатки, допущенные в работе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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