SOCAR будет использовать плавучую буровую установку "КазМунайГаз" в своих проектах (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR модернизирует и будет использовать в своих проектах плавучую буровую установку Satti, принадлежащую казахстанской "КазМунайГаз", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.

Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания, подписанным SOCAR и "КазМунайГаз". Документ подписали главы обоих компаний Ровнаг Абдуллаев и находящийся в Баку Алик Айдарбаев.

В рамках меморандума стороны также изучат материалы для определения возможностей для совместных геологических и геофизических разведок.

Меморандум предусматривает изучение возможностей сотрудничества в сферах перевозок, торговли, геологических работ на Каспии и другие работы.

В рамках встречи стороны также подписали протокол о намерениях, предусматривающий транспортировку энергоресурсов. Документ подписан между Управлением по маркетингу и экономическим операциям SOCAR и "Казмортрансфлот".

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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