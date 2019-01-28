Нефть марки WTI подешевела более чем на три процента

Цена на нефть марки WTI в понедельник днем снижается более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 17.26 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,5% - до 60,08 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась при этом на 3,02%, до 52,07 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные о росте буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели выросло на десять, до 862 штук.

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