Консорциум TAP завершил очистку маршрута газопровода в Греции

29 января 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) завершил очистку маршрута газопровода в Греции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала менеджер проекта по Греции Катерина Папалександри, выступая на Афинском энергетическом форуме.

Менеджер проекта отметила, что консорциум восстановил более 500 километров территории вдоль маршрута TAP в Греции.

Папалександри также напомнила, что, кроме того, в конце 2018 года началось строительство подводного участка, связывающего участки трубопровода в Албании и Италии.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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