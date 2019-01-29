SOCAR в 2018 году увеличила свои перечисления в бюджет

29 января 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в 2018 году перечислила в государственный бюджет 1,604 миллиарда манатов. Об этом сообщили во вторник Trend в SOCAR.

Переводы в госбюджет SOCAR увеличились на 93,2 миллиона манатов или на 6,2 процента по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, SOCAR в отчетном году выплатила 172,469 тысяч манатов в Государственный фонд социальной защиты, что на 10,6 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Говоря о росте прибыльности компании, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что SOCAR провела много необходимых реформ за последние 10 лет, чтобы интегрироваться глобальную энергетическую компанию и повысить ее операционную эффективность.

«Доходы SOCAR и бюджетные платежи компании растут. Сегодня компания получает большую часть своих доходов от зарубежных операций", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В страховом секторе Азербайджана вводится институт временного администрирования
Финансы 14:16
Почти 90% документов поощрения инвестиций приходятся на проекты в регионах Азербайджана - министр
Бизнес 14:14
Шахин Мустафаев: За 5 лет на развитие регионов Азербайджана было направлено почти 25 млрд манатов (ФОТО)
Бизнес 13:19
Оглашен ход строительства альтернативной автодороги Баку-Губа-граница с РФ (Эксклюзив)
Бизнес 12:58
Азербайджанский Muganbank значительно увеличил свои активы
Финансы 12:43
Впервые в Азербайджане PASHA Bank предоставил индивидуальным предпринимателям возможность открыть счет онлайн
Финансы 12:36
Лента новостей
Россия три года подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия 14:50
Bloomberg: США после 2 февраля намерены объявить о приостановке участия в ДРСМД
США 14:47
Минздрав Азербайджана о вакцинации населения от кори
Общество 14:41
Россия и Совет Европы запустили совместный проект в поддержку женщин
Россия 14:38
Президент Азербайджана лично подошел к матери шехида, еще раз продемонстрировав, насколько дороги государству и народу шехиды и их семьи - депутат
Политика 14:25
Завтра утром в Баку местами туман, морось
Общество 14:19
В страховом секторе Азербайджана вводится институт временного администрирования
Финансы 14:16
Почти 90% документов поощрения инвестиций приходятся на проекты в регионах Азербайджана - министр
Бизнес 14:14
В новые дома в Баку вселились 188 семей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Политика 14:11