Проект TAP завершен на более чем 84% - управляющий директор

БАКУ/Trend/ - Проект строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершен на более чем 84 процента.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение консорциума TAP AG, об этом сказал управляющий директор консорциума Лука Скьеппати, выступая на Европейской газовой конференции в Вене.

«Проект TAP выполнен на более чем 84 процента. Между Грецией и Албанией около 97 процентов труб уже уложены в землю. В Италии ведутся работы на приемном терминале трубопровода и на участке микротоннелирования», - сказал Скьеппати.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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