До конца года в Сумгайытском химико-промышленном парке откроются новые предприятия

БАКУ /Trend/ - До конца 2019 года в Сумгайытском химико-промышленном парке (СХПП) откроются новые предприятия.

Об этом в среду во время визита в Сумгайыт представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сказал глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев.

Фараджев отметил, что часть предприятий в СХПП уже действует. Девяносто процентов работников промпарка - жители города Сумгайыт, добавил глава ИВ.

Глава исполнительной власти отметил, что СХПП является одним из самых крупных промышленных парков на Южном Кавказе.

"Так, если раньше в Сумгайыте существовала проблема с безработицей, то сегодня эта проблема устранена. Этого удалось добиться благодаря постоянному вводу в строй новых промышленных предприятий. 90 процентов работающих здесь инженеров и рабочих - жители города Сумгайыт", - добавил Фараджев.

Отметим, что Сумгайытский химико-промышленный парк создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 декабря 2011 года. Промпарк охватывает территорию в более чем 500 гектаров. В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке зарегистрированы 18 резидентов. Всего в промпарк инвестировано свыше 2,2 миллиарда долларов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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