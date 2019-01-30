SOCAR меняет цены на газ в Грузии на фоне девальвации лари

30 января 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR Georgia Gas ["дочка азербайджанской госкомпании SOCAR] повышает с первого марта 2019 года цены на газ для розничных коммерческих потребителей, сообщает Trend со ссылкой на сообщение компании.

Так, с указанной даты цена природного газа за один кубический метр будет составлять 95 тетри (1 лари = 100 тетри) с учетом НДС.

"Корректировка цен обусловлена ​​изменением обменного курса национальной валюты [Грузии] к доллару США и тарифа распределения", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что на сегодняшний день SOCAR инвестировала более 300 миллионов долларов в газификацию регионов и развитие газовой инфраструктуры в Грузии, что дало возможность дополнительно сотням тысячам семей и коммерческим объектам использовать природный газ.

В течение прошлого года национальная валюта Грузии подешевела по отношению к доллару почти на два процента. Официальный курс лари по отношению к доллару на 30 января составляет 2.6552 GEL/USD

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @Hasanli_Azad

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Не надейтесь: антиазербайджанские элементы не получат поддержки от США!
Политика 17:54
БГУ и Университет Лион-2 Франции намерены выдавать двойной диплом (ФОТО)
Общество 17:51
Гордон Биррелл: Азербайджан стал "очагом инноваций" для BP
Энергетика 17:14
Тофик Аббасов: Политический диалог между Россией и Азербайджаном идет по нарастающей
Политика 17:08
Азербайджан вошел на рынок распределения газа Турции
Энергетика 16:52
В Грузии стали меньше поступать в вузы
Грузия 16:34
Лента новостей
Чернявский: Азербайджан проводит планомерную работу по укреплению стабильности и развитию экономики
Общество 18:21
В России недельная инфляция замедлилась до 0,1%
Россия 18:01
В магазинах Азербайджана полиэтиленовые пакеты могут стать платными
Общество 17:57
Не надейтесь: антиазербайджанские элементы не получат поддержки от США!
Политика 17:54
В Саудовской Аравии жертвами непогоды стали 12 человек
Арабские страны 17:51
БГУ и Университет Лион-2 Франции намерены выдавать двойной диплом (ФОТО)
Общество 17:51
Аlibaba: Шанхай и Пекин — лидеры по показателям цифровой экономики в КНР
Китай 17:44
Азербайджанские миротворцы приступили к службе в миротворческой миссии в Южном Судане
Общество 17:24
Гордон Биррелл: Азербайджан стал "очагом инноваций" для BP
Энергетика 17:14