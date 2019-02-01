Турецкая Gubretas и SOCAR Turkey Energy создадут СП (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Турецкая компания Gubre Fabrikalari TAS (Gubretas), занимающаяся производством и маркетингом химических удобрений и турецкая «дочка» азербайджанской госкомпании SOCAR (SOCAR Turkey Energy) создадут совместное предприятие (СП), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение Gubretas.

Gubretas объявила о подписании письма о намерениях с целью создания совместного предприятия с SOCAR Turkey Energy с 50-процентным долевым участием для импорта карбамида из нефтехимических заводов SOCAR и у других производителей в соседних регионах и осуществления продажи этого карбамида на внутреннем рынке Турции и на зарубежных рынках, говорится в сообщении.

Как сказали в пятницу Trend в SOCAR, меморандум был подписан и отражает предварительное соглашение.

«Детали коммерческого характера будут оглашены после подписания окончательного соглашения с компанией-партнером», - сказали в госкомпании.

Отметим, что Gubre Fabrikalari TAS (Gubretas) - турецкая компания, занимающаяся производством и маркетингом химических удобрений, включая твердые, жидкие, порошковые и органические удобрения.

В настоящее время SOCAR является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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