В Азербайджане модернизируют электроснабжение ряда бакинских поселков (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" приступает к модернизации системы электроснабжения в ряде поселков Бинагадинского района Баку, сказал Trend в понедельник глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, с этой целью на места направляются автомобили с необходимым электрооборудованием (трансформаторные центры, SIP-кабели, опоры и другое оборудование).

"За последние годы эти населенные пункты были достаточно развиты, увеличилось число жителей в этих населенных пунктах. Однако здесь не была развита электроэнергетическая инфраструктура. Линии электропередач не выдерживали нагрузки, в результате чего возникали перебои с электроснабжением", - сказал Мустафаев.

Работы в этом направлении, по словам Мустафаева, ведутся согласно программе социально-экономическому развитию Баку и прилегающих поселков.

Работы по обновлению сетевой инфраструктуры на данном этапе предусмотрены в поселках Баладжары, Сулутепе, Ходжасан, село Бинагади, территории поселка Баладжары в Хырдалане, а также на первой-второй линии поселка Масазыр.

"На места будут доставлены 14 комплекс-трансформаторных центра, изолированный кабель протяженностью три тысячи километров, около восьми километров линий для высоковольтных ЛЭП, кабель для подземной прокладки, 1,7 тысячи единиц железобетонных опор и т.д.",- сказал Мустафаев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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