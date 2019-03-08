Цена на нефть марки Brent опустилась до 64,28 доллара за баррель

8 марта 2019 19:49 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижались более чем на 3% в пятницу днем на фоне череды неблагоприятных статистик из ряда регионов и усугубления опасений по поводу замедления глобального роста, но впоследствии слегка отыграла спад, свидетельствуют данные торгов, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 18.29 цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,76% - до 64,48 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,84% - до 55,05 доллара за баррель. Минутами ранее обе нефтяные марки дешевели более, чем на 3%.

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