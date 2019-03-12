В текущем году проложен газопровод протяженностью более 80 км - «Азеригаз»

12 марта 2019 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» в целях исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы» проводит неотложную работу.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО, бытовые газовые счетчики с истекшим сроком эксплуатации заменяются на новые, прокладываются новые газопроводы, а также производится замена газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

ПО «Азеригаз» в целях улучшения газоснабжения потребителей и газификации населенных пунктов в течение января-февраля 2019 года построило новый газопровод протяженностью в 81,7 километра. Также для обеспечения эксплуатации сетей газопроводов в безопасном и нормальном режиме капитально отремонтирован газопровод протяженностью в 53,7 километра.

В текущем году началась работа по газификации в одном населенном пункте Агджабединского района, одном населенном пункте Бейлаганского района, шести населенных пунктах Гедабекского района, одном населенном пункте Исмаиллинского района, шести населенных пунктах Агсуинского района и трех населенных пунктах Шамахинского района, в целом в 18 населенных пунктах.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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