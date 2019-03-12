Азербайджанская нефть подорожала

12 марта 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 11 марта составила 67,52 доллара за баррель, что на 1,6 доллара больше показателя пятницы прошлой недели, сообщил Trend в во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 66,77 доллара за баррель, что на 1,6 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 63,98 доллара за баррель, что на 0,12 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 марта составила 65,22 доллара за баррель, что на 1,71 доллара больше предыдущего показателя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 7 марта 14:31
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Энергетика 6 марта 13:04
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 5 марта 13:26
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 2 марта 14:42
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 1 марта 13:17
Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Энергетика 28 февраля 15:33
Лента новостей
Южнокорейская компания заинтересована в импорте белорусских пиломатериалов
Беларусь 19:10
Оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 25 млн
Финансы 18:57
В Великобритании выпустили монету в честь Стивена Хокинга
Европа 18:55
Предприятие Узбекистана планирует довести объем экспорта до $10 млн.
Бизнес 18:53
Сиявуш Новрузов: Осуществляемые в Азербайджане социально-экономические меры были предусмотрены еще год назад
Политика 18:51
Таджикистан намерен обложить налогами Google и Facebook
Таджикистан 18:44
В Турции перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших
Турция 18:38
В Азербайджане разрешение на трансплантацию органов могут получить и отдельные врачи
Общество 18:29
25 авиакомпаний приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX - СМИ
В мире 18:29