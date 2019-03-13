Черногория намерена сотрудничать с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергии (ФОТО)

13 марта 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Черногорская компания Adriatic Capital заинтересована в совместном участии с Азербайджаном в проектах по использованию солнечной энергии.

Об этом в среду во время встречи с делегацией черногорской компании Adriatic Capital в министерстве энергетики Азербайджана сказал исполнительный директор компании Марко Вуевич.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в области возобновляемой энергии посредством компании Adriatic Capital.

Исполнительный директор компании Adriatic Capital Марко Вуевич рассказал о текущем состоянии сектора альтернативной энергетики в Черногории, деятельности компании в этой сфере, о проектах, в которых компания принимает участие. Вуевич сказал, что компания провела осмотра территорий Азербайджана, обладающих потенциалом для использования источников возобновляемой энергии, и заинтересована в участии в проектах по использованию солнечной энергии.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов рассказал о действующих в стране солнечных и ветряных электростанциях. Были отмечены работы, проводимые в области оценки возможностей существующего потенциала по развитию сферы возобновляемой энергии Азербайджана, в частности ветряной и солнечной энергии, и оценки инвестиционных возможностей, в области подготовки законодательных документов по возобновляемой энергии и энергоэффективности, сотрудничеству с различными компаниями, финансовыми структурами, повышению привлекательности этой сферы для частных инвесторов.

Во время встречи обсуждалось подписание меморандума о взаимопонимании с министерством энергетики относительно развития сферы возобновляемой энергии и проведение переговоров по определению возможностей будущего сотрудничества.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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